Großes Interesse an einem Einsiedlerleben in Tirol

Bruder Raimund ist ein erfahrener Eremit

Wer ist nun der Neue, den Pilger in Zukunft auf der weihevollen Lichtung im Wald wirken sehen werden? Bruder Raimund von der Thannen mag nicht jedem ein Begriff sein, eine bekannte Persönlichkeit ist er allemal. Der gebürtige Vorarlberger erlangte als Eremit in der Einsiedelei von Saalfelden in Salzburg Berühmtheit. Er hat auch ein berührendes Buch über die Suche nach Ruhe („Seele sucht Ruhe“, Tyrolia-Verlag) geschrieben. Ihm selbst war die Ruhe auf Dauer nicht gegönnt. Also zog sich der Laienbruder im Benediktinerorden ins Kloster zurück. Nun will er es noch einmal wagen. Schon im September soll er sein Amt antreten. Er freut sich auf die Stille – und schöne Begegnungen.