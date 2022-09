FP-Abwerzgers Wandlung vom Paulus zum Saulus

Wähler hat immer recht

Doch gewählt wird am 25. September nicht der Landeshauptmann, sondern der Landtag, der in der Folge die gesamte Landesregierung wählt – inklusive Landeschef. Dafür bedarf es schon im Vorfeld der Wahl jeder Menge Gespräche – und erst recht danach. Diese seien mit allen Parteien am Laufen, versicherte Abwerzger, den jüngst getätigten Absagen an eine blaue Regierungsbeteiligung zum Trotz. Er sei überhaupt kein Freund einer Ausgrenzungspolitik, „denn damit grenzt man auch 20 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler aus“. Er fordere „mehr Respekt vor dem Wähler“, denn dieser habe immer recht.