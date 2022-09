Salzburger Windrad-Mission nach Vorpommern

Grimmen hat 8000 Einwohner und 22 Windräder. In zehn Jahren sollen es doppelt so viele Windräder sein. Was die Gemeinde nahe der deutschen Ostsee anders als ganz Salzburg macht? Das wollte eine 20-köpfige Delegation aus Salzburg in mit ihrer dreitägigen Erkundungsreise nach Mecklenburg-Vorpommern herausfinden.