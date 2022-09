AC Milan gegen Inter Mailand ab 18 Uhr LIVE

Der AC Milan hat vor dem Champions-League-Auftakt in Salzburg das brisante Stadtderby gegen Inter vor der Brust. Die Rossoneri sind in der Serie A nach vier Runden noch unbesiegt, gaben zuletzt mit einem torlosen Remis gegen Sassuolo aber zum zweiten Mal Punkte ab. Trainer Stefano Pioli ist trotzdem überzeugt, dass man heute im prestigeträchtigen Duell des Titelverteidigers mit dem in der vergangenen Saison entthronten Meister bestehen wird. Die Partie beginnt um 18 Uhr, wir berichten live (unten).