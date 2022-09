Grazer Tischfußballer zählen zur Weltspitze

Die harte Arbeit (bis zu 16 Stunden die Woche wird trainiert) zahlt sich aus. „Wir sind heuer als Aufsteiger gleich Meister in der Bundesliga geworden“, freut sich der Vereins-Chef. Und bei der Weltmeisterschaft vor ein paar Wochen in Nantes (Frankreich) konnten die Grazer sensationelle Erfolge einfahren. Benjamin Willfort und Marina Tabakovic holten sich den Titel im Mixed-Doppel. Willfort, Breuer & Co. jubelten zudem über den ersten Sieg in der Königsdisziplin, dem Teambewerb, in dem Österreich im Finale mit 40:34 über Favorit USA triumphierte. Mehr als 1000 Athleten aus 45 Nationen waren dabei, Österreich belegte mit 13-mal Edelmetall Rang zwei in der Medaillenwertung hinter Deutschland. Großen Anteil daran hatte Laurin Breuer.