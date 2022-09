Sturms Neue: Keine Angst vor dem Höjlund-Erbe

Druck als „Höjlund-Erbe“ spürt Böving keinen – auch nicht durch seine Ablöse von rund zwei Millionen Euro. „Im Gegenteil! Graz ist der perfekte Schritt für mich. Ich habe einige Spiele gesehen und weiß, dass ich hier meine Fähigkeiten einbringen kann“, so der U21-Teamspieler, der seit einem Jahr von einem Film-Team begleitet wird. Gedreht wird eine Dokumentation. „Unser 2003er-Jahrgang in Dänemark hat viel Qualität, man spricht von einer goldenen Generation. Der Weg einiger Spieler wird deshalb genau verfolgt – auch meiner. Oder jener von Maurits Kjaergaard in Salzburg.“ Auch das zeigt, wie viel Qualität im Dänen steckt.