Filzmoos bringt die Kunst in die Berge

Tourismuschef und Organisator Peter Donabauer freut sich gemeinsam mit Kurator John Wieser aus Altenmarkt über den kulturellen Schwerpunkt in Filzmoos. „Mit dem Bergkunstfestival Mountain-Art Project bieten wir unseren Besuchern und Urlaubsgästen eine einzigartige Kombination aus Kunst- und Naturerlebnissen.“ Zu sehen sind unterschiedlichste Kunstwerke, die von den Bergen handeln, in den Bergen entstanden sind oder bei denen der Künstler von den Bergen inspiriert wurde. Diese können an 22 unterschiedlichen Plätzen - Almhütten, Hotels, Restaurants - besichtigt werden. Einige der Künstler werden im Zuge ihres Aufenthaltes in Filzmoos Workshops für Kunstinteressierte anbieten. Tourismuschef Donabauer hat für alle Besucher einen besonderen Tipp parat: „Am besten lassen sich die Ausstellungen in Kombination mit einer Wanderung durch die Naturlandschaft von Filzmoos erkunden.“