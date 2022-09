Pinzgauer Bergsteiger verunglückte tödlich

Schließlich wurde der Vermisste nordwestseitig des Grates in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Bergretter gefunden. Er dürfte abgestürzt und sofort tot gewesen sein. Nachdem die Wetterverhältnisse eine Bergung am Mittwoch nicht zuließen, wurde der Pinzgauer am Donnerstagvormittag mit Unterstützung eines Polizeihubschrauberteams geborgen.