54-Jähriger erlitt lebensbedrohende Verletzungen

Gegen 11.15 Uhr führte der 54-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung landwirtschaftliche Arbeiten mit einem Traktor durch. Aus bisher ungeklärter Ursache dürfte sich der Traktor selbstständig in Bewegung gesetzt haben und kam im nahegelegenen Waldstück zum Stehen. Der Sohn des Mannes, der sich in der Nähe befand, hörte Lärm und eilte zu seinem Vater. Der Sohn fand den Mann wenige Meter vom Traktor entfernt. Die Erstversorgung übernahmen der Notarzt und das Rote Kreuz. Der 54-Jährige wurde noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt und anschließend in das LKH Graz verbracht.