Tierversuchsfreie Forschung: Preis für Tirolerin

Grundlagenforschung ohne Tierversuche - das steht für Doris Wilflingseder seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an erster Stelle. Die Innsbrucker Immunologin und Infektionsbiologin forscht an der Medizinischen Uni Innsbruck an der Interaktion von Viren und Pilzen mit Komponenten des Immunsystems. Erst kürzlich wurde sie zur Universitätsprofessorin für Infektionsbiologie berufen und konnte eine Pflichtvorlesung zum Thema „Alternativen zum Tierversuch“ in zwei Masterstudiengängen in Innsbruck etablieren.