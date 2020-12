„Auskunftspflicht bei Tierversuchen wahrnehmen!“

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) ist zur Auskunft gegenüber den Tierschutzombudspersonen verpflichtet, kommt diesem Auftrag jedoch nicht wie im Gesetz vorgesehen nach. „Der tragische Vorfall nun zeigt, dass eine aussagekräftige Kontrollberichterstattung an unabhängige Vertreter der Tierschutzseite in so einem sensiblen Bereich unerlässlich ist. Das Ministerium muss nun handeln und uns endlich umfassend einbinden, um tierschutzwidrige Zustände frühzeitig zu erkennen und solch vermeidbares Leid künftig zu verhindern“, appelliert Persy.