Das Buhlen um den großen „Jedermann“-Auftritt

„Maertens braucht eine g’standene Buhlschaft“

„Ich bin selber schon mit Michael auf der Bühne gestanden – er ist ein Ausnahmetalent. Das verlangt meiner Meinung nach nach einer g’standenen Schauspielerin an seiner Seite“, ist Serafin überzeugt. Gut in dieser Rolle vorstellen könnte er sich die Wienerin Franziska Weisz. Einen Namen in der deutschsprachigen Fernsehlandschaft verschaffte sich die 42-Jährige als Hamburger Tatort-Kommissarin. In der Rolle der Julia Grosz geht sie seit 2016 an der Seite von Wotan Wilke Möhring regelmäßig an ihre Grenzen.