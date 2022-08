Energiekrise: Noch keine Konkurse aber Lage heikel

Die dramatisch gestiegenen Energiepreise brächten viele Unternehmen an den Rande ihrer Existenz. Etwa zehn Mal so hoch als noch im letzten Jahr sei derzeit der Strombezugspreis in etwa - und was würde schon sehr bald auf den Stromabrechnungen sichtbar werden. „Viele Unternehmen kommen damit in eine sehr schwierige Situation, letztlich kann es dadurch auch zur Abwanderung von zahlreichen Firmen kommen“ sagt dazu Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.