E-Auto in Bad Gams ging im Keller in Flammen auf

Mitternacht, doch von Stille keine Spur: Erst ein Knall und dann eine Rettungsaktion über den Balkon! Ein 35-Jähriger eilte nach dem lauten Geräusch am 30. August gleich in den Keller des Wohnhauses in Bad Gams (Bezirk Deutschlandsberg), wo sich schon starker Rauch gebildet hatte.