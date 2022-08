Nach Sturz: Biker blieb kurz vor Abgrund liegen

Mit Helikopter in Klinik

Der 22-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen im Bereich des Brustkorbs, der Schulter und an den Beinen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Thiersee Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes in diesem Bereich gesperrt.