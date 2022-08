Dianas Tod: „Diesen Tag werden wir nie vergessen“

Christa Blümel

Sie war ein Rockstar. Ich weiß noch gut, dass wir in dieser Zeit, in der Instagram und Co. in ferner Zukunft lagen, jedes Fitzelchen an Info über Diana aus den Zeitschriften sogen. Ich hab mir sogar einmal die Haare so schneiden lassen wie sie, in der Hoffnung, dass etwas von ihrer Anmut und Eleganz, für die ich sie sehr bewundert habe, auf mich abfärbt; tat es natürlich nicht.