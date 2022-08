Freitesten ab September nur noch in der Apotheke

Wer positiv ist, muss das dennoch behördlich melden - über die Hotline 1450. Nach fünf Tagen kann man sich aus der Verkehrsbeschränkung freitesten. Doch das ist künftig nicht mehr bei den „Test-Drive-ins“ des Roten Kreuzes möglich, sondern nur noch in den Apotheken, wie das Pandemiemanagement des Landes Steiermark nun mitteilt. Wer sich freitesten möchte, muss also auf die fünf kostenlosen PCR-Tests pro Monat in den Apotheken zurückgreifen. Hat man diese bereits verbraucht, muss man für das Freitesten extra zahlen.