Die „Air Ayodeji“ flog diesmal nur „Kurzstrecke“

Exakt gleich „kurz“ war der EYOF-Sieger von 2019 zuletzt vor über vier Jahren am 14. April 2018 in Aulendorf (D) gesprungen. Damals war der Fußacher aber gerade erst 15 Jahre alt. Kein Wunder also, dass Tosin sein Resultat in der Schweiz am liebsten aus den Ergebnislisten gestrichen hätte.