Mehr Busse zum Schulstart im Waldviertel

Anschluss zur Linie 739

Um vier Minuten nach vorne verlegt wird indes die Linie 759 in Moorbad Harbach. Sie fährt nun bereits um 6.36 Uhr ab. Hintergrund: Dadurch kann der Anschluss zur Linie 739 am Busbahnhof in Weitra hergestellt werden. „Schüler aus Moorbad Harbach, Wultschau und Reinprechts können somit die Linie 759 mit einmaligem Umstieg in Weitra nutzen, um bis nach Zwettl zu gelangen“, so Georg Huemer vom Verkehrsverbund Ostregion (VOR). Einen Extra-Kurs gibt es auf der Linie 759 zudem an Montagen nach dem Nachmittagsunterricht an der NMS Weitra (16.05 Uhr) bis Moorbad Harbach.