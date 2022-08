Mexikaner feiern Schwimm-Fiesta am Fuschlsee

Mehr als 250 Teilnehmer stürzten sich schließlich am Strandbad Stöllinger in die Fluten. Zwei Mexikaner erwiesen sich dabei als besonders flink. Paulo Strehlke-Delgado triumphierte in 21:08 Minuten vor seinem Bruder Maximiliano, der acht Sekunden länger benötigte. Rang drei ging an Marcus Joas (GER/22:41 Minuten).