30-Jähriger nach Unfall aus der Schlucht gezogen

Einen Schwerverletzten aus Oberösterreich hat die Bergrettung am Samstag gegen Mittag aus der Strubklamm in Faistenau im Flachgau gerettet. Der Unfall des 30-Jährigen hatte sich gleich zu Beginn seiner Canyoning-Tour bei einem hohen Sprung ins Wasser ereignet. Er erlitt schwere Knieverletzungen und musste per Mannschaftsflaschenzug rund 100 Höhenmeter an einem Seil aus der Schlucht gezogen werden, berichtete die Bergrettung Salzburg in einer Presseaussendung.