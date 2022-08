Trotz Großeinsatz: 20 Küken nicht mehr zu retten

Starker Rauch stieg am Samstag gegen 13 Uhr aus den Stallungen eines Bauernhofs in Passail auf. Als der Sohn des Besitzers und ein Nachbar die Feuerwehr alarmieren konnten, stand bereits der Dachboden des Gebäudes in Flammen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten fünf Ziegen aus dem brennenden Stall ins Freie entlassen und ein Traktor in Sicherheit gebracht werden.