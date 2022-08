Mit Gratis-Öffis zum Rupertikirtag

Die beliebten Benzin-Freitage enden mit Ende der Sommerferien. Jeden Freitag konnten die Öffis in Salzburg kostenlos benützt werden. Doch die Aktion geht in eine Verlängerung: Vom 21. bis zum 25. September sind die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland kostenlos. In diesem Zeitraum findet auch der traditionelle Rupertikirtag in der Salzburger Altstadt statt.