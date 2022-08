Feuerwehr-Cousins bewahren Teenager vorm Ertrinken

Die Freiwillige Feuerwehr Söll wurde am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz gerufen, weil ein Jugendlicher im Bereich um den Moorsee in Söll abgängig war. Mit Wärmebildkameras und einer Drohne suchten die Einsatzkräfte das Gebiet ab. Gegen 5.20 Uhr entdeckten Alexander und Marco Zott dann eine Person im Wasser, „welche wild fuchtelnd versuchte, über Wasser zu bleiben“, wie es von der FF Söll heißt. Sofort sprangen die Cousins in den See und zogen den Burschen an Land. Weitere Feuerwehrkameraden versorgten den Geretteten, bis die Rettung eintraf.