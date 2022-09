Zirbenbett: Einfach ein besseres Schlaferlebnis

Wenn man eines der besten Möbelhölzer der Welt finden will, muss man sich etwa auf eine Höhe von 1500 bis 2500 Metern hinaufwagen. Dort begegnet man der Zirbe. Jenem Baum, der weit über Europa hinaus bekannt ist. Denn sein Holz duftet nicht nur überirdisch gut, sondern ist auch extrem strapazierbar und weich. Auch das im Baum enthaltene ätherische Öl soll die Raumluft reinigen und für Beruhigung sorgen. Ein Schlaferlebnis in einem Zirbenholzbett kann also nur entspannend wirken.