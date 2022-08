Werder Bremen gegen Frankfurt - ab 17.30 Uhr LIVE

Aber: Eintracht wartet saisonübergreifend seit elf Bundesliga-Partien auf einen Sieg (7 Remis, 4 Niederlagen) - es läuft die zweitlängste Sieglosserie des Bundesliga-Gründungsmitglieds! Und: Werder schaffte am 3. Spieltag in Dortmund etwas Einmaliges, die Bremer wurden zur ersten Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte, die bis zur 89. Minute mit zwei Toren in Rückstand lag und dann doch noch gewann!