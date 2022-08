Mit 300.000 € teurem Auto im Acker von St. Agatha

„Mir ist alles runtergefallen, das ist ja mein eigenes Geld, das da drinnen steckt“, musste Hans-Peter Füreder zuletzt ordentlich Schlucken. Denn im Training zum Autocross-Staatsmeisterschaftslauf in Oberrakitsch fing sein Lancia Delta S4, einer der letzten Gruppe-B-Monster, Feuer. Bei einem Wert von rund 300.000 Euro war das für den Herzogsdorfer natürlich ein ordentlicher Schock. Ändert aber dennoch nichts daran, dass Füreder auch am Sonntag mit seinem 550 PS starken „Luxus-Boliden“ beim dritten von fünf Läufen der Autocross- und Quadstaatsmeisterschaft in St. Agatha an den Start gehen wird.