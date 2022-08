Teuerung: Willi präsentiert Maßnahmen

Die Teuerung ist mittlerweile in voller Härte in der Gesellschaft angekommen – und zwar nicht nur beim unteren Drittel, sondern auch beim Mittelstand. Auf Bundes-, Landes- und Stadtebene wird an verschiedenen Stellen der Bevölkerung unter die Arme gegriffen, so wurden beispielsweise im Juni-Gemeinderat der Stadt Innsbruck ein erstes Anti-Teuerungspaket von 2,7 Millionen Euro beschlossen.