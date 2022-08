Zwei Frauen bei Diebestour in Liezen gefasst

Gegen 17 Uhr wurden zwei ungarische weibliche Staatsangehörige (29 und 35 Jahre alt) bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Liezen von einer Mitarbeiterin auf frischer Tat betreten und im Anschluss aufgrund des dringenden Tatverdachtes durch Beamte der Polizeiinspektion und der Kriminaldienstgruppe Liezen vorläufig festgenommen. Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen konnte im Fahrzeug der Frauen weiteres Diebesgut vorgefunden und sichergestellt werden. Bei den Vernehmungen zeigten sich die Verdächtigen umfangreich geständig, am selben Tag bereits Diebstähle in diversen Geschäften in Liezen verübt zu haben. Bei der Beute handelte es sich um Elektrogeräte, Kosmetikartikel und Parfum im Wert von mehreren hundert Euro. Beide Beschuldigten wurden nach Wegfall der Festnahmegründe freigelassen und werden nach Abschluss der Erhebungen wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahles an die Staatsanwaltschaft Leoben zur Anzeige gebracht. Die beiden Frauen haben ihren Hauptwohnsitz in Oberösterreich.