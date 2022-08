In ukrainischer Liga wird wieder Fußball gespielt

„Leben nicht stehen geblieben“

Der kroatische Schachtar-Trainer Igor Jovicevic sagte vor dem Spiel: „Das ist unser Job, und wir sehen es als sehr große Verantwortung, der Welt zu zeigen, dass das Leben in der Ukraine nicht stehen geblieben ist, sondern weitergeht.“ Mittelfeldspieler Michailo Mudryk erinnerte daran, dass sich „jeder bewusst sein sollte, was in der Ukraine passiert. Weil viel Zeit vergangen ist und die Welt das vielleicht vergessen hat“. Schachtar spielt auch in der Champions League. Die Mannschaft lag an der Spitze der Tabelle, als die Meisterschaft im Februar abgebrochen wurde. Die Heimspiele in der Königsklasse trägt der Club in Polen aus.