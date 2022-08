Polizeihunde verendet ++ Blackout-Gefahr?

Zwei Polizei- und zwei andere Hunde sterben qualvoll im Weinviertel. Die Ermittler vermuten zunächst Tod wegen Erschöpfung. Und: Die Trockenheit in Europa kann Strom noch knapper machen. Wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Österreich? Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Dienstag, den 23. August.