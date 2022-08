Grazer Forscher „tanken“ künftig auch Ammoniak

„Es gibt in diesem Bereich weltweit kaum Forschung. Wir werden nun versuchen, die grundsätzlichen Brennverfahren zu entwickeln“, sagte Andreas Wimmer, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des LEC. Zu diesem Zweck wurden 1,2 Millionen Euro in eine neue Anlage investiert, die im Frühjahr in Betrieb ging.