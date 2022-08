Schülerin Anna zwischen Katzen und Computern

Ich bewarb mich erst im Frühjahr als Praktikantin bei der „Kronen Zeitung“, umso überraschender war die Zusage der Chefredaktion, dass ich in der Tierecke-Redaktion benötigt werde. Die Zeit verging wie im Flug und schon stand mein erster Arbeitstag vor der Tür. Vom netten Portier empfangen, weiter zur Betriebsrätin, traf ich endlich in dem Büro ein, in dem ich meinen Praktikumsmonat verbringen sollte. Das Erste, was ich sah, war eine Frau vor dem Computer, die ziemlich beschäftigt schien.