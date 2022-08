Ein Loblied auf die Blaulichtorganisationen!

Das Ländle zählt zu den niederschlagsreichsten Regionen Europas, Starkregenereignisse sind per se nichts Ungewöhnliches. Was sich aber am Freitag abgespielt hat, ist selbst für Vorarlberger Verhältnisse einzigartig. In gleich mehreren Gemeinden wurden neue Niederschlagsrekorde verzeichnet, teils sind binnen 24 Stunden über 200 Liter pro Quadratmeter gemessen worden. Die Sintflut blieb nicht ohne Folgen: Rinnsale wurden zu reißenden Bächen, Straßen überflutet, hunderte Keller standen unter Wasser. Insgesamt wurden über 1500 Einsätze gezählt, die Telefone in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle läuteten in Dauerschleife.