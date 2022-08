Der Sturm riss armen Eseln die Unterkünfte weg

Kein Mensch und kein Tier verletzt - zum Glück. Aber der Sturm hat die Eselrettung, die in Leoben wunderbare Arbeit verrichtet, ganz arg erwischt. Weidezelte wurden zerfetzt, Unterstände zerstört, „brutal große Bäume“ umgeschmissen, so Leiter Ulrich Kettner. „Wir sind mit allen verfügbaren Kräften mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Danke an alle, die uns dabei helfen.“