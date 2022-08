Lkw kracht in Tunnelportal: Lenker fast unverletzt

Der Sattelschlepper krachte am Freitag gegen 1 Uhr mit voller Wucht in den Aufpralldämpfer des Assingbergtunnels in Fahrtrichtung Graz. Der Lkw kam 100 Meter weiter schwer beschädigt im Tunnel zum Stehen. Der Lenker hatte riesiges Glück und blieb beim heftigen Aufprall nahezu unverletzt.