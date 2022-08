St. Pöltens Frauen sind der CL einen Schritt näher

Österreichs Meister SKN St. Pölten hat die erste Hürde in der Qualifikation zur Fußball-Champions-League locker gemeistert. Die Niederösterreicherinnen fertigten Ljuboten aus Nordmazedonien am Donnerstag 7:0 (3:0) ab und treffen am Sonntag (11.00 Uhr) im Finale des Miniturniers von Skopje auf den FC Dinamo aus Minsk. Die Weißrussinnen hatten gegen den bulgarischen Vertreter Lok Stara Sagora beim 5:0 (2:0) ebenfalls keine Mühe.