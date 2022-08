Die Paraguay-Pläne des Zellstoff-Zampanos

In Paraguay hat man als Partner die dort ansässige Zapag Gruppe, die 47% an Paracel hält, und die schwedische Girindus Gruppe mit an Bord. Heinzel: „Es haben sich lauter Familienunternehmen zusammengetan, die einen langen Atem haben.“ In Summe umfasst das Projekt mehrere Milliarden Dollar an Investitionsvolumen, auf die Heinzel Gruppe entfallen „mehrere Hundert Millionen Euro.“