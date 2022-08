Feldhofer: „Das ist für uns Warnung genug“

Dafür war der Weg in die Gruppenphase der Conference League zu lang: Letzte Saison als Fünfter via Liga-Play-off in die Quali gekämpft, dann das Zittern in Danzig, der Verlängerungskrimi gegen Neftçi Baku - Rapid hat viel für einen europäischen Herbst investiert. „Wir sind nahe an unserem ersten großen Ziel“, weiß auch Feldhofer, dass Liechtensteins einziger Profi-Klub mit einem Kadermarktwert von 5,6 Millionen Euro, einem Fünftel Rapids, als letzte Hürde kein Stolperstein sein darf. Noch dazu in zwei Spielen.