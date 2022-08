Ehe-Aus bei Alexis Bledel und Vincent Kartheiser

Bledel wurde als „Gilmore Girl“ Rory zum Star

Alexis Bledel wurde in der Rolle der Rory Gilmore in der Serie „Gilmore Girls“ zum Star. Zuletzt war sie nicht nur in der Neuauflage der beliebten Serie zu sehen, sondern spielte auch in „Handmaid‘s Tale“ mit. Im Vorjahr erklärte die 40-Jährige, dass sie nach vier Staffeln aus der Serie aussteigen wird. Bledel war von 2002 bis 2006 mit ihrem „Gilmore Girls“-Co-Star Milo Ventimiglia liiert.