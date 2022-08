Wenn der „Wolferl“ ruft, dann kommen sie alle

Der wahre Höhepunkt des musikalischen Sommers findet nicht etwa zur Stunde beim St. Pöltner Frequency statt – sondern in gut einer Woche in Purkersdorf. Am Samstag, 27. August, beehrt kein Geringerer als Lokalmatador Wolfgang Ambros den Hauptplatz der Wienerwaldmetropole. Anders als bei den großen Festivals ist der Auftritt dieser lebenden Legende sogar kostenlos – kein Wunder, dass das Team um Organisator Niki Neunteufel auch heuer wieder Tausende Gäste erwartet.