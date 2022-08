Steirer stürzt 800 Meter in die Tiefe und überlebt

Es ist diese Vorstellung, die seine letzten Energiereserven mobilisiert - und so gelingt ihm das schier Unmögliche: Er schafft es, den Sturz zu bremsen, kommt fast zum Stillstand. Die aufkeimende Hoffnung wird aber jäh zerstört - von einer nachkommenden Nasslawine. Doch sie verschlingt ihn nicht, sondern schiebt ihn hundert Meter vor sich her in Richtung einer Gletscherspalte. Diesmal hat Kohlbacher Glück. Nur wenige Meter vor der Spalte kommt er in einer Furche zu liegen, die Lawine schießt rechts an ihm vorbei. Erst jetzt ist sein Horrorsturz vorbei - nach 800 Höhenmetern.