„Eine kleine Schwimm-Sensation für Salzburg“

Bestätigung der guten Arbeit von Trainer Ryaskov

Das bestätigt die gute Arbeit von Trainer Plamen Ryaskov, der in Rom nicht vor Ort war. Dafür bricht er bald mit Mladenovic zur Junioren-WM nach Lima auf. Der Silberne der Junioren-EM hat seinen Formaufbau auf das Großereignis in zwei Wochen in Peru ausgelegt. „Deswegen konnte ich bei der EM nicht an meine Bestzeiten herankommen. Ich wäre gerne um ein Semifinale mitgeschwommen, aber heuer liegt der Fokus auf der Junioren-WM, dort will ich ins Finale“, meinte ein müder Mladenovic, der über seine Paradedisziplin (200 m Brust) auf Rang 23 kam. „Ich bin schon sehr gespannt auf Lima. Das Potenzial zu einer WM-Medaille hat Luka definitiv“, sagt Weis.