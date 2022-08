10-jähriger Tiroler ist knallharter Trikot-Jäger

Beeindruckende Sammlung

Seitdem dreht sich im Leben des Nachwuchsstürmers der FG Schönwies/Mils vieles um die bunten Leibchen der Ballzauberer – am liebsten noch in Schweiß gebadet. Denn Julian sammelt sogenannte „Matchworn“-Trikots, also die original im Spiel getragene „Wäsch’“ der Profis, die man nicht einfach im Fanshop kaufen kann. „In meiner Sammlung habe ich mittlerweile 118 solche Trikots, neun Paar Tormannhandschuhe und drei Paar Fußballschuhe“, sagt der Oberländer stolz.