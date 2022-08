Machtkämpfe? „Bei der FPÖ gibt es nur die Partei“

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Sonntag an Kardinal Christoph Schönborn appelliert, angesichts der extremen Teuerungswelle die Zahlungen der Kirchenbeiträge für unbestimmte Zeit auszusetzen. „Derzeit ist es übertrieben, welche Ideen hier im Raum stehen. Herbert Kickl will die Kirchenbeiträge aussetzen, der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek will, dass die Autobahn-Vignette nächstes Jahr gratis ist. Man hat das Gefühl, alles darf nichts mehr kosten“, so Metzger. Es sei zwar keine unrealistische Forderung, „aber natürlich ist es jetzt populär, jedem auszurichten, die Preise zu reduzieren.“