Dreifachschütze belohnte „Doppelschichtler“

Heimspiel steht an

Schon in der Vorsaison legten die Flachgauer einen Fabelstart hin, erst in Runde fünf gab‘s den ersten Fleck auf der bis dahin blütenweißen Weste. Nun steht für die „Doppelschichtler“ aber eine standesgemäße, mehrtägige Zwangspause an: Am Samstag gastiert Pfarrwerfen in der Schmiedingerstraße. Matthew Golderer