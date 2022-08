Tirol: 25 Millionen Euro im Kampf gegen Teuerung

Öffi-Tickets sollen billiger werden

Neben dem Aussetzen der Preiserhöhungen für Öffi-Tickets, die vom Bund mit 6,8 Millionen Euro finanziert wird, will man in Tirol die Preise für Jahrestickets um zehn Prozent senken, womit etwa das KlimaTicket Tirol im kommenden Jahr 468 Euro kosten wird. Dafür nimmt das Land rund zwei Millionen in die Hand. Laut LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sei damit auch eine „Angebotsausweitung bei Bus und Bahn“ vorgesehen, um „die hohe Qualität im Tiroler Öffi-Netz zu halten“, sagte die Verkehrslandesrätin.