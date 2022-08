Der „Tiwag-Rubel“ rollt und soll Bürger entlasten

Tiwag-Beitrag garantiert

Das stellt auch Anton Mattle auf „Krone“-Nachfrage noch einmal klar: „Die Tiwag wird einen solidarischen Beitrag zur Entlastung der Tirolerinnen und Tiroler leisten, indem das Land als Eigentümer in den nächsten zwei Jahren eine erhöhte Ausschüttung erhält. Die Ausschüttung in Höhe von 40 Millionen Euro orientiert sich am Jahresabschluss und der Sonder-Dividende des Verbundes. Damit das Geld aber rasch bei den Menschen ankommt, ist auch eine Zwischenfinanzierung durch das Land möglich. Somit profitieren die Tiroler schon heuer von der zusätzlichen Ausschüttung. Die konkreten Entlastungsmaßnahmen wurden und werden mit den Sozialpartnern und dem Koalitionspartner erarbeitet.“