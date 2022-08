Bulle Camara unterschreibt bis 2027 in Monaco

„Werden noch einiges von ihm hören“

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund verlautbart: „Mo ist wie einige unserer Burschen 2018 als unbekannter schüchterner Junge zu uns gekommen, und geht nun als Champions League erprobter Top-Spieler in die große Fußballwelt! Wir wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute. Ich bin überzeugt, wir werden noch einiges von ihm hören." Monacos Sportdirektor Paul Mitchell betont: „Mit nur 22 Jahren hat Mohamed für sein Alter bereits eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen. Er hat sich in den letzten Siasonen weiterentwickelt und Spitzenleistungen in der Liga, aber auch international, in der Champions League und mit Mali gezeigt.“