Bergrettung: Erstmals Drohnenstaffel im Einsatz

Eine große Suchaktion nach einem in den Lechtaler Alpen bei Gramais vermissten Belgier hielt die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag auf Trab. Der 39-jährige Urlauber war mittags von seiner Unterkunft in Gramais zu einer Tour zum Rosskarsee (2118 m) aufgebrochen, beim Abstieg jedoch vom Weg abgekommen. Dem Mann gelang es am Abend, seine Eltern zu informieren, die schlugen gegen Mitternacht Alarm.